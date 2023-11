Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Abolição

Na noite de ontem (20), durante patrulhamento no bairro Abolição, a guarnição policial foi abordada por um indivíduo, relatando que na rua Sebastião Ferreira da Silva, no bairro Novo São Geraldo, teria um rapaz, em meio a via pública parecendo estar com uma arma na mão.

Diante do exposto as equipes policiais deslocaram até o endereço mencionado. No local, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez. A PM realizou a abordagem e, após buscas, foi localizada uma pistola com um carregador, mas sem munição.

Em conversa com o indivíduo, ele apresentou somente o registro da arma em seu nome. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito (37 anos), sendo ele encaminhado ao delegado de plantão.