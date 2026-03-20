Homem furta moto, cai ao tentar fugir e acaba preso em flagrante

Durante uma operação da Polícia Militar nas imediações do Terminal Rodoviário, uma ocorrência inusitada chamou a atenção das equipes e terminou com a prisão de um suspeito de furto, nesta quinta-feira (19).

Os militares receberam uma denúncia anônima informando que um homem havia tentado sair com uma motocicleta, mas acabou caindo e abandonando o veículo em via pública, fugindo logo em seguida.

As equipes se deslocaram rapidamente até o local e encontraram a motocicleta caída sobre o passeio. Com o apoio do sistema de videomonitoramento, foi possível identificar toda a ação. As imagens mostram o suspeito empurrando o veículo e, ao tentar montá-lo, perde o equilíbrio, cai e abandona a moto, fugindo a pé.

Diante das informações, os policiais iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o autor pouco tempo depois. Durante a abordagem, ele confessou o furto, relatando que aproveitou o portão destrancado de uma residência para levar a motocicleta.

Ainda segundo o próprio suspeito, ele não conseguiu conduzir o veículo por estar sob efeito de álcool e drogas no momento da tentativa de fuga.

Após levantamentos, a proprietária foi localizada e sequer havia percebido o furto até ser informada pela Polícia Militar.

A motocicleta foi recuperada e o autor preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.