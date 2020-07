Idosa que estava desaparecida é localizada sem vida em área de mata

Foto: Divulgação

Uma idosa de 77 anos foi localizada sem vida na manhã deste domingo (12), em uma área de mata nas proximidades do bairro Mangabeiras.



Jandira Maria Júlio, que era portadora de Alzheimer, estava desaparecida desde o dia 7 de julho, quando saiu de casa, no bairro Santo Antônio, na companhia de seu cachorro.



Órgãos de segurança estiveram no local e o corpo da idosa, aparentemente sem sinais de violência, foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.