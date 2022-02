Implantação do atendimento remoto no Iprema registra aumento de 300% na demanda de serviços prestados aos servidores ativos e aposentados

Para manter mais proximidade e facilitar o contato com os servidores públicos ativos e aposentados, o Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) lançou em 2021 um novo canal de atendimento via WhatsApp. Em um ano de implantação do projeto, houve um aumento de 300% no atendimento prestado. Somente em janeiro de 2022, foi registrado um aumento de 67% em relação ao mesmo período no ano passado. Hoje, 80% do atendimento do Iprema é realizado de forma remota.

Além de dúvidas, sugestões e reclamações, diversos serviços podem ser requeridos por meio do WhatsApp do Iprema, como, por exemplo, orientações, informações, solicitações de requerimentos e/ou envio de documentos (contracheques ou declarações de rendimentos). De acordo com o superintendente Rogério Farah, a pandemia exigiu uma adaptação em todos os âmbitos.

“O objetivo inicial era resguardar a saúde dos servidores do instituto, bem como dos segurados, aposentados e pensionistas atendidos. Foi criado esse atendimento remoto para que a boa qualidade do serviço ofertado pelo Iprema permanecesse. Aos poucos, percebemos que esse tipo de atendimento veio para ficar. Estamos muito felizes com o aumento da demanda e por completar um ano do atendimento remoto com esse balanço positivo”, destaca.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo WhatsApp (34) 9.9972-7982.