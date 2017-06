INOV é lançado para ajudar o desenvolvimento econômico de Araxá

Araxá passa a ter um programa destinado micro e pequenas empresas do comércio, indústria, serviços e produtores rurais de pequenas propriedades. O Programa Municipal de Apoio à Inovação e Modernização Industrial (INOV) foi lançado na última terça-feira (30) no auditório do Teatro Municipal com as presenças de empresários, secretários e parceiros dessa importante iniciativa em prol do desenvolvimento econômico de Araxá. As inscrições já podem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, no Centro Administrativo.

Com aporte financeiro de R$ 500 mil do Sebrae Minas e apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, o INOV é uma união de empresas de diversos segmentos que visa proporcionar aos empreendedores do município um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento do seu negócio, por meio de ferramentas para a modernização e inovação como forma de elevar a qualidade, a produtividade e a competitividade.

Os pequenos negócios representam 95% do total das empresas brasileiras e são responsáveis por mais de 17 milhões de empregos. Em Araxá, as micro e pequenas empresas correspondem a mais de oito mil empreendimentos. Além da Prefeitura, o Inov congrega as parcerias do Sebrae, Sesi/Fiemg, Senac, Sesc, Acia, Sindicomércio, CDL, Cefet, Uniaraxá, Sum Valley, IMA, Emater e Sindicato dos Produtores Rurais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, destaca o programa como um incentivador em potencial para as empresas enxergarem um novo mercado de trabalho. “Esse programa busca estimular as empresas a inovarem principalmente na sua produção. Com essa iniciativa, esperamos que as empresas possam enxergar um novo mercado promissor. Nós possuímos um número alto de pequenos negócios aqui no município e teremos um recurso a investir nessas empresas”, explica o secretário.

Os empresários selecionados para o programa irão participar do Sebraetec, uma consultoria empresarial prestada pelo Sebrae Minas em seis áreas: Design, Inovação, Produtividade, Qualidade, Serviços Digitais e Sustentabilidade. O intuito é promover o acesso subsidiado a serviços em inovação e tecnologia, visando à melhoria de processos e produtos e/ou à introdução de inovações nas empresas e mercados.

O gerente da Regional Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba do Sebrae Minas, William Rodrigues de Brito, exalta que a iniciativa busca ser exemplo para o país. “Os empresários participantes do programa terão às soluções oferecidas pelos parceiros do INOV, de acordo com a necessidade detectada de cada empreendimento. Com isso, o município passa a ter uma pegada mais moderna que consegue trazer inovação e novidade para as empresas de Araxá. Para isso, é necessário que haja um ecossistema que seja organizado e favorável ao desenvolvimento dessas ideias. E o programa INOV vem ao encontro dessas oportunidades”, garante o gerente.