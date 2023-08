Inscreva-se para ingresso no Ensino Técnico do Cefet-MG

Candidatos interessados em estudar nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) já podem se inscrever para ingresso no ano letivo de 2024. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Coordenação de Processos Seletivos (COPEVE) até 14 de setembro de 2023: www.processoseletivo.cefetmg.br. O valor da taxa de inscrição é de R$60,00 (sessenta reais) e período de solicitação de isenção da taxa de inscrição estará aberto até 30 de agosto.

São oferecidas 2.179 vagas, sendo 50% delas destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC) e 50% destinadas ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), que inclui oportunidades para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas, podendo esses serem de baixa renda, negros (pretos e pardos), indígenas e/ou pessoas com deficência. As vagas são para os campi de Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.

No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar o campus de estudo e a forma de curso (Integrada, Concomitância Externa ou Subsequente) e, em seguida, escolher até três opções de curso e modalidade (SRV ou AC) em que pretende concorrer.

Os cursos da EPTNM no CEFET-MG são estruturados sob três formas:

INTEGRADA: cursos oferecidos aos candidatos que, até a data da matrícula (janeiro de 2024), tenham concluído o Ensino Fundamental. O estudante fará o curso técnico juntamente com o Ensino Médio no próprio CEFET-MG, no período integral (manhã e tarde) e com duração de três anos (mais estágio).

CONCOMITÂNCIA EXTERNA: cursos oferecidos aos candidatos que, até a data da matrícula (janeiro de 2024), tenham concluído a primeira série do Ensino Médio e estarão, em 2024, regularmente matriculados na segunda ou terceira série do Ensino Médio em outra instituição de ensino, simultaneamente à sua permanência no CEFET-MG. O estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno e com duração de um ou dois anos (mais estágio)

SUBSEQUENTE: cursos oferecidos aos candidatos que, até a data da matrícula (janeiro de 2024), tenham concluído o Ensino Médio. O estudante fará, no CEFET-MG, somente o curso técnico, em período noturno e com duração de um ou dois anos (mais estágio).

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 389/2023 ( www.processoseletivo.cefetmg.br), cuja leitura é obrigatória.