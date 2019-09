Inscrições abertas para 1ª Copa Municipal de Futebol Master

Foto: Arquivo

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para equipes interessadas em participar da 1ª Copa Municipal de Futebol Master para atletas com idade igual ou superior de 35 anos. Deverão se inscrever clubes com sede no município de Araxá até a próxima terça-feira, 24 de setembro na sede da secretaria localizada no Centro Administrativo – Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275 – B, bairro Guilhermina Chaer. A competição tem o previsto programado para o mês de outubro.

O secretário Edinho Souza reafirma o compromisso da administração municipal, juntamente com o prefeito Aracely de Paula, com a realização da primeira edição do evento esportivo que contempla as equipes, tanto do futebol amador, quanto do futebol de clubes participantes do Campeonato Ruralão. “A princípio, nós atendemos pelo clamor das equipes de nossa cidade e atletas acima de 35 anos para terem a oportunidade de participar de uma competição de alto nível tendo o seu entretenimento e lazer de qualidade. Fica o convite aos clubes para nos procurar na sede da secretaria”, destaca o secretário.

Para mais informações, segue o edital sobre a competição que promete movimentar o futebol em Araxá nos últimos quatro meses do ano de 2019.