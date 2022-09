Inscrições abertas para a etapa Araxá do Circuito de Corridas Unimed

Estão abertas as inscrições para a etapa Araxá do Circuito de Corridas Unimed. A competição, que garante troféus aos primeiros colocados e medalhas a todos os participantes, será realizada este ano no dia 25 de setembro e abre espaço para a participação de toda a família. “Teremos 22 categorias para adultos, crianças, para quem corre e para quem quer apenas caminhar. O importante é o incentivo à prática esportiva e aproveitamos a oportunidade ainda para comemorar os cinco anos do nosso Hospital Unimed”, ressalta o diretor-presidente da Unimed Araxá, Alonso Garcia de Rezende.

Os interessados têm até o dia 21 setembro para se inscrever de forma online pelo site www.corridasunimedmg.com.br . “O cadastro é muito simples e lá mesmo a pessoa escolhe a categoria que vai participar e tem todas as informações sobre o pagamento. Aliás, garantimos descontos para todos os beneficiários Unimed. Acreditamos que neste ano o número de inscritos deve passar de 500, superando a marca que tivemos na última edição na cidade”, ressalta Ricardo Tostes, organizador do evento.

Percurso

A largada para os adultos será às 8h da manhã (corrida e caminhada). Os participantes com mais de 14 anos vão sair do Araxá Center Shopping e percorrerão um trajeto de cinco quilômetros pela Avenida Dâmaso Drummond até o Centro de Atendimento à Mulher (FAMA), retornando ao mesmo ponto.

As crianças farão percursos menores, de acordo com a idade:

3 e 4 anos – 50 metros

5 e 6 anos – 70 metros

7 e 8 anos – 100 metros

9 e 10 anos – 200 metros

11 e 12 anos – 300 metros

A largada das categorias infantis está prevista para as 9h.

Valores

Adulto:

Beneficiário Unimed: R$60

Público geral: R$70

Infantil:

Beneficiário Unimed :R$ 50 reais

Público geral: R$60 reais

Sobre a corrida

O Circuito de Corridas Unimed é um evento nacional. Esta é a segunda vez que Araxá recebe uma etapa da competição. Em 2019 mais de 400 pessoas participaram do evento na cidade. Neste ano o município abre as etapas regionais. Além de Araxá; Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas e Ituiutaba receberão eventos semelhantes.

Sobre a Unimed Araxá

Referência no segmento, a Unimed Araxá tem atualmente 200 médicos cooperados nas mais diversas especialidades e conta com mais de 40 mil beneficiários e 650 empresas contratantes nas cidades de Araxá, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Pedrinópolis, Tapira e Pratinha.

A cooperativa iniciou suas atividades em 11 de maio de 1989 para atender ao anseio da classe médica em proporcionar um atendimento digno e ético aos clientes e ampliar o campo de trabalho dos cooperados. Desde 2017 tem seu hospital próprio, que conta com o que há de mais moderno e eficiente na área e que também integra um Centro de Diagnóstico por Imagens e um moderno laboratório de análises clínicas. Mais recentemente inaugurou nas mesmas dependências um moderno Centro de Oncologia. O setor oferece estrutura de quimioterapia para tumores sólidos e tumores do sangue.

Em sua Clínica Multidisciplinar oferece atendimento exclusivo de profissionais como psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Junto ao prédio central, oferece ainda equipe integrada e programas de saúde voltados à melhoria de qualidade de vida, promoção da saúde e prevenção de doenças no Espaço Viver Bem.

A rede credenciada de serviços é composta ainda por seis hospitais, 15 laboratórios, 33 clínicas, além de aproximadamente 300 colaboradores de forma direta.

Serviço:

Circuito de Corridas Unimed – Etapa Araxá

Inscrições: www.corridasunimedmg.com.br

Entrega de kits: dia 24/09 – no Araxá Center Shopping

Data da corrida: 25/09 – a partir de 9h

Concentração: a partir de 8h

Local da largada: Araxá Center Shopping

Informações: (34) 9.9967-9420