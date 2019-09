Inscrições abertas para o 1° Concurso Miss e Mister Beleza Negra Kids

A Prefeitura de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realizará o 1° Concurso Miss e Mister Beleza Negra Kids programado para o dia 6 de outubro, às 18h no Teatro Municipal. As inscrições já se encontram abertas e podem ser feitas até às 15 horas do dia 21 de setembro na sede do Centro de Referência a Cultura Negra, situado na Rua Gustavo Martins de Oliveira, n° 130, bairro Santa Rita, em frente a Árvore dos Enforcados.

Podem participar crianças de 5 a 8 anos. A inscrição deve ser feita somente pelo representante legal da criança apresentando o documento original (RG) do candidato e do responsável. O interessado pode se inscrever de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e, aos sábados, de 10h às 15h. Mais informações no contato 98823-7794 (falar com Marlene Apolinário).