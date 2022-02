Inscrições para curso gratuito em Audiovisual, do Projeto Minas Cine, terminam dia 03 de março

Terminam no dia 03 de março de 2022 as inscrições para a Formação Gratuita em Audiovisual, oferecida pelo Projeto Minas Cine, através da Ong Contato e viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, da Cemig e do governo de MG. Quem tiver interesse, pode efetuar sua inscrição e garantir a participação pelo link https://www.sympla.com.br/minascine-etapa-alto-paranaiba–curso-gratuito-de-producao-de-projetos-audiovisu__1486981. As aulas aconteceram no período entre 07 e 16 de março de 2022. As vagas são limitadas.

A etapa é voltada para os moradores de cidades na região do Alto Paranaíba. O curso possui sete módulos, num total de 28 horas/aula em formato online. Em outubro de 2021, o “Minas Cine” iniciou os cursos técnicos e as atividades de formação, produção e intercâmbio de conhecimentos entre artistas, coletivos e profissionais do mercado audiovisual brasileiro. “Minas Gerais é o nascedouro do cinema nacional e precisa se preparar para os desafios que este segmento terá de enfrentar nos próximos anos, seja a nível tecnológico, seja em termos de novas dinâmicas de mercado. Acreditamos que temos condições de protagonizar uma nova fase de valorização do audiovisual brasileiro”, assinala o coordenador Helder Quiroga.

O Projeto

Com uma produção destacada nas últimas duas décadas, vencedora de prêmios em festivais importantes no Brasil e no exterior, o cinema mineiro é protagonista do “Minas Cine”, um amplo e inédito projeto sobre toda a sua cadeia audiovisual, que envolve desde cursos de formação à pesquisa sobre os seus diversos segmentos.

Esse levantamento contemplará todas as regiões do Estado, como um Raio-X, que servirá de base para estudos investigativos e elaboração de um planejamento mais efetivo, visando o crescimento do audiovisual mineiro. “Embora tenhamos uma produção efervescente e bastante premiada, faltam ainda muitos dados para compreendermos como ela pode ser melhor estimulada em seus diversos campos, da universidade à sala de exibição, passando pelo perfil dos espectadores. Esse é o grande objetivo do Minas Cine”, afirma Quiroga.

Entre os professores que participam do curso estão nomes importantes ligados à produção e ao estudo do cinema no país. Entre eles, a produtora Débora Ivanov, que abordará as políticas públicas para o audiovisual; Igor Kupstas, diretor da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes, que falará do negócio da distribuição e do cinema digital. Completam a equipe Rafael Neumayr (Direito Autoral, Controladoria e Prestação de Contas), Minom Pinho (Produção Executiva para o Audiovisual), Tammy Weiss (Sustentabilidade, Inclusão no Audiovisual e Film Comission), Júlia Nogueira (Formatação e Elaboração de Projetos Audiovisuais), Victor Lopes (Metodologias e Técnicas de Pitching).

O resultado da pesquisa será apresentado em seminário, a ser realizado em 2022, e ganhará a forma de publicação e web-série, com a disponibilização dos dados. A ONG Contato é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 2001, na capital mineira. Voltada para a realização de projetos e ações que visam à formação e capacitação profissional, geração de conteúdos e articulação em rede. Entre os projetos desenvolvidos estão o Circuito Cinematográfico de Periferia, Residências Criativas e a revista Elipse.

Serviço

O que é? Últimos dias para inscrições, até 03 de março de 2022

Como fazer? Inscreva-se em: https://www.sympla.com.br/minascine-etapa-alto-paranaiba–curso-gratuito-de-producao-de-projetos-audiovisu__1486981.

Mais informações? https://ongcontato.org/portfolio/minascine/

Quais cidades? https://ongcontato.org/minas-cine-cidades-contempladas/.

Projeto Minas Cine – Etapa Alto Paranaíba

Organização: ONG Contato.

Patrocínio: Fundação ArcelorMittal, Companhia Energética de Minas Gerais e Governo do Estado de Minas Gerais Realização: Secretaria Especial de Cultura – Ministério do Turismo – Governo Federal