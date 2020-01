Inscrições para o curso de Engenharia de Automação Industrial

Podem participar da seleção candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e participaram da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Não integra o SISU – Sistema de Seleção Unificada que oferece vagas em escolas públicas. Trata-se de mais uma oportunidade para os estudantes.

A Comissão Permanente de Vestibular do CEFET- MG – Copeve recebe, até o 22 de janeiro, inscrições no processo seletivo para ingresso no 1º semestre de 2020. Foram ofertadas 40 vagas na graduação em Engenharia de Automação Industrial do campus Araxá (integral). Os editais podem ser acessados na página da Copeve.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o endereço eletrônico www.vestibular.cefetmg.br para preencher o requerimento de inscrição e o questionário socioeconômico. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Podem participar da seleção candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e participaram da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtendo uma nota mínima de 500 pontos na Redação e 450 pontos em cada uma das demais áreas. A seleção será feita em uma única fase (eliminatória e classificatória), por meio da apuração dessas notas.

Cronograma

Seguindo o calendário do processo seletivo, após processamento das notas do Enem, o resultado provisório será divulgado em 24 de janeiro, com prazo para recurso até às 17h do dia útil subsequente (27). Após análise e deferimento/indeferimento dos recursos, o resultado final com a lista de aprovados (Ampla Concorrência e do Sistema de Reserva de Vagas) será divulgado em 29 de janeiro de 2020.

Os candidatos das duas modalidades deverão realizar a pré-matrícula a partir de 29 de janeiro. A matrícula presencial ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro, conforme cronograma a ser divulgado na página da Copeve. Os candidatos que concorrem na modalidade Sistema de Reserva de Vagas deverão participar da etapa de comprovação de exigências, conforme orientações e datas que constam no edital da seleção.