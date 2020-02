Inscrições para o Ruralão 2020 já estão abertas

A Prefeitura de Araxá anuncia inscrições abertas para o Ruralão 2020, os interessados em participar do campeonato promovido pela Secretaria Municipal de Esportes devem se inscrever até o dia 9 de março. A sede da secretaria fica na Avenida Rosália Isaura de Araújo, 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer – Bloco 3 a disposição dos clubes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com o secretário Edinho Souza, é bem provável que o número de inscritos em 2020 seja maior do que os 20 clubes participantes da edição passada. O campeonato conta com o apoio da Administração Municipal que, desde 2015, não mede esforços para incentivar a prática esportiva em Araxá e região através da disputa do Ruralão. Segue o edital com mais informações: