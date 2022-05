Inscrições seguem abertas para oficina Sons de Bio Rítmica no projeto Tri Ciclo

Já pensou em ter uma experiência diferente de produzir uma onda rítmica através de um instrumento de percussão? Se sim está lendo o texto certo. Essa é a proposta da oficina que contempla a programação da 10ª edição do projeto TRI CICLO Espetáculos nos dias 19 e 20 de maio em Araxá|MG. Quem ministra a oficina é Carlos Tampa que tem, entre outras funções, a profissão de maquinista cênico, músico e cancioneiro popular.

Para participar é simples, envie um e-mail para [email protected] com as seguintes informações:

NOME COMPLETO

TELEFONE

E-MAIL

ESCOLA OU INSTITUIÇÃO QUE TRABALHA

Após enviar o e-mail com os dados você receberá a confirmação da inscrição. Serão duas turmas com 30 pessoas cada, uma quinta-feira (19 de maio) e outra na sexta-feira (20 de maio), ambas das 19h às 21h, no Coreto da Praça Arthur Bernardes, no Centro de Araxá.

O prazo para se inscrever foi prorrogado e segue até dia 15 de maio, próximo domingo. A primeira década do projeto TRI CICLO Espetáculos é realizada pela Lei de incentivo à Cultura, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, patrocínios da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) e Bem Brasil Alimentos – Pronac 202593.

No cronograma de atividades, que acontece por duas semanas, tem ainda:

16 a 21 de maio – Teatro “Na Roda” nas escolas e instituições com Grupo Maria Cutia;

21 de maio – Teatro Circense “Me Deixe Ir, Preciso Andar” no Coreto da Praça Arthur Bernardes com Mayron Engel;

28 de maio – Música no show “Borogodó” com grupo Chama Chuva no Coreto da Praça Arthur Bernardes;

29 de maio – Circo na “Versão Brasileira” da Cia. Los Circo Los no Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

