IX Fliaraxá termina com entrega do Prêmio de Redação

A jornada da 9ª. edição do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, terminou nesta terça (8), com o anúncio dos vencedores do tradicional Prêmio de Redação Maria Amália Dumont. A CBMM apresenta o Festival desde a sua primeira edição, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com o apoio cultural do Itaú.

A estudante Ariana Emanuelly Martins dos Santos da Silva, vencedora em 2019 na categoria 9 a 11 anos, fez a entrega do prêmio aos contemplados nesta edição: Felipe Santos Salazar Faria, do Colégio São Domingos (9 a 11 anos), Cecília de Oliveira Borges, do Colégio Dom Bosco (12 a 14 anos) e Lourenço Nogueira Silva, do Colégio Atena (15 a 18 anos). Os alunos foram acompanhados pelas professoras Rosania Rosa, Joana Dac Vaz e Maria Nair, respectivamente. Os ganhadores receberão mil reais cada, que será depositado em uma caderneta de poupança, aberta em nome dos alunos.

O tema escolhido para a concepção da redação foi “As Línguas Portuguesas Pelo Mundo”, em consonância com o tema geral do Festival “Não há uma língua portuguesa, há Línguas em Português” (José Saramago). O concurso foi aberto para alunos da rede particular e pública de ensino de Araxá e contou com adesão de 17 escolas, sendo 14 públicas (municipais, estaduais e federais) e 3 particulares.

O Prêmio de Redação Maria Amália Dumont tem o objetivo de revelar novos talentos literários e incentivar o hábito da leitura e da escrita. O IX Festival Literário de Araxá aconteceu entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro de 2020.

A cerimônia de entrega aconteceu na Biblioteca Municipal Viriato Corrêa foi restrita, seguindo todos os protocolos de segurança da pandemia, e contou com a presença da historiadora Keyla Machado, representando Régia Côrtes (presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto), Maria Clara Fonseca, coordenadora da Biblioteca Municipal Viriato Corrêa, Rafael Nolli, curador local do Fliaraxá, e os pais e professores dos estudantes premiados.

No evento, a Biblioteca Municipal Viriato Corrêa fez a entrega da nova Biblioteca Móvel Embarque nas letras, veículo que foi reformado, tornando-se um ônibus todo equipado para circular pelos bairros, levando livros para as comunidades.

9º. Fliaraxá em números

A 9.ª edição do Fliaraxá, realizada entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro de 2020, apresentou números extraordinários na versão virtual/digital/híbrida, 24 horas no ar, por 5 dias, totalizando 101 horas de transmissão contínua. Remotamente, estiveram presentes cerca de 100 convidados, autores e autoras, em 11 diferentes fusos horários nos seguintes países: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Timor Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Estados Unidos e Espanha. O público foi contabilizado pelo número de alcance nas redes, registrando mais de 7 milhões de visualizações do conteúdo exibido no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, canais oficiais de divulgação e de exibição do festival. No site do evento, 22.556 usuários foram alcançados, num total de 58.178 visualizações do conteúdo disponível. Para não perder o sentido de geolocalização, a transmissão foi toda feita direto do Grande Hotel de Araxá, quando atuou, de forma presencial, uma equipe de trabalho de 25 pessoas – todas testadas para Covid-19 e seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Após 10 dias, nenhum caso de coronavírus foi registrado. 129 pessoas trabalharam direta ou indiretamente o pré, o durante e pós-evento.