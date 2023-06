João Bosco e Orquestra Ouro Preto se apresentaram para milhares de pessoas em Araxá

Fim de tarde com um espetáculo de ritmos, carregado de emoção e versatilidade! Um dos principais nomes da música popular brasileira e uma das mais prestigiadas formações orquestrais do país se apresentaram em Araxá, no último domingo, dia 4 de junho, no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. O evento reuniu milhares de pessoas, de todas as faixas etárias, que prestigiaram aproximadamente duas horas de apresentação.

O espetáculo recebeu a parceria da Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto, e patrocínio da CBMM através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em promoção do disco homônimo, lançado em 2022 em todas as plataformas de áudio.

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, o evento teve como objetivo fazer a integração da música, da arte e da cultura com a comunidade. “A apresentação da Orquestra Ouro Preto, com a participação do compositor João Bosco, vem ao encontro de nossos objetivos enquanto Administração Municipal. É fomentar a cultura na cidade de Araxá, proporcionando apresentações de forma gratuita para toda a comunidade. Eventos como esse, de alto teor artístico musical, contribuem para a formação e transformação de uma sociedade”, reforça.

A aposentada Marta Isabel Rosa conta o quanto gostou da apresentação. “Eventos como esse só acrescentam, pois, cultura nunca é demais. Um cara fantástico como o João Bosco, que reúne essa quantidade de gente, crianças, adultos, idosos, que curtem uma boa música, num final de tarde, é tudo que Araxá precisava. Eu só tenho a agradecer e eu não perco um evento, porque realmente é fantástico”, destaca.