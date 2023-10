Jogos de ida das quartas de final do Ruralão são marcados por três vitórias e um empate

Os duelos de ida das quartas de final do Campeonato Ruralão 2022 foram disputados no último domingo (29), em duas praças esportivas. Com três vitórias e um empate, na rodada prevaleceu o equilíbrio. Agora, Curva de Rio, Santo Antônio e Audax estão a um empate da semifinal.

Os confrontos acontecem com jogos de ida e volta, em caso de resultados iguais, a decisão vai para os pênaltis. As equipes voltam a campo no dia 5 de novembro para as partidas de volta.

Confira os resultados



Ajesp 2×3 Curva de Rio

O Curva de Rio venceu o jogo de ida por 3 a 2 e agora joga pelo empate para avançar à próxima fase. Já o Ajesp tem que vencer por dois ou mais gols para se classificar. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

São Pedro 0x0 Santa Vitória



São Pedro e Santa Vitória empataram por 0 a 0. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Para avançar à próxima fase, uma simples vitória para uma das equipes é o suficiente.

Santo Antônio 1×0 Fazenda Máfia



O Santo Antônio superou a Fazenda Máfia por 1 a 0 e agora joga pelo empate para ser semifinalista. Para avançar à próxima fase, a Fazenda Máfia tem que vencer por dois ou mais gols. Caso seja uma vitória simples, o classificado será decidido nos pênaltis.

Gondins 0x1 Audax



Após vencer o Gondins por 1 a 0, o Audax joga pelo empate para ser semifinalista. Já o Gondins precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para passar à próxima fase. Se houver uma vitória simples, a vaga vai ser decidida nos pênaltis.

Rodada de volta – quartas de final



Domingo, 5 de novembro



Estádio Delcio Campolina (campo da AEF)



}8h30 – Fazenda Máfia x Santo Antônio

10h30 – Curva de Rio x Ajesp

Chácara Dona Adélia

8h30 – Audax x Gondins

10h30 – Santa Vitória x São Pedro