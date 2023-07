Jovem é morto no bairro Ana Pinto de Almeida

Um jovem foi morto na noite da última sexta-feira (30) no bairro Ana Pinto de Almeida. De acordo com testemunhas, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos na rua Pedro Alves da Costa. Quando os vizinhos saíram para verificar o que havia ocorrido acabaram percebendo a vítima no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares constataram que o jovem estava sem sinais vitais. A Perícia Técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. A PM localizou um coldre, quatro munições calibre 38 e dois estojos 1.25 mm.

O corpo de Gerlan Cardoso Ferreira Silva (19 anos) foi encaminhado para o IML. Ele era natural de Pernambuco. As policiais Militar e Civil seguem diligências na tentativa de identificar possíveis autores.