Jovem é preso por envolvimento com o tráfico no bairro Orozino Teixeira

Na última sexta-feira (19), durante operação no bairro Orozino Teixeira em Araxá, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares abordaram um suspeito, de 19 anos, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Com o autor foi localizada certa quantia em dinheiro e uma porção de cocaína.

Na residência dele foram localizados uma porção de maconha (que se fracionada renderia aproximadamente 30 buchas), um telefone celular e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com o material apreendido.