Jovem promessa do Dínamo assina contrato com o Galo

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube forma mais um jovem atleta para o futebol brasileiro. Titular do Azulão no Campeonato Mineiro Sub-17 com apenas 14 anos, o goleiro Estevan assinou contrato com o Clube Atlético Mineiro nesta terça-feira (2). O atleta foi um dos destaques da equipe na competição que colocou a equipe araxaense entre as oito melhores do Estado. O Dínamo já revelou atletas para Flamengo, Cruzeiro, América Mineiro, RB Brasil e outros vários clubes brasileiros.

Estevan Luiz Vizcarra Galleguillos fazia parte do projeto “Dínamo Formando Atletas e Cidadãos”, realizado pelo 8º ano. A proposta de formação de atletas de alto rendimento é desenvolvida com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e tem como objetivo principal detectar e desenvolver novos talentos esportivos.

“O Estevan é um atleta muito promissor. Um goleiro de boa estatura, com personalidade, que fez um bom Campeonato Mineiro Sub-17, com boas atuações. Agora, é aproveitar a oportunidade de defender um dos principais clubes do país, com uma grande estrutura, e se desenvolver ainda mais. Tenho certeza que o Estevan tem um grande futuro pela frente”, destaca o preparador de goleiros do Dínamo, Edney Cardoso.