Jovens da Escolinha de Futebol Feminino da Prefeitura de Araxá participam de amistoso em Tapira

Trabalhar a disciplina, incentivar a saúde e promover competições saudáveis. Com este intuito, a Secretaria Municipal de Esportes levou as jovens do futebol feminino, da Escolinha Estrelas do Amanhã, para participar do amistoso contra jogadoras da escolinha do município vizinho de Tapira.

A competição aconteceu no último sábado (12), em uma partida apertada no Centro Esportivo de Tapira (Cetap). Apesar do time araxaense fechar o primeiro tempo com o placar favorável de 3 a 0, o time adversário levou a melhor, e o placar fechou em 5 a 4 para as anfitriãs.

O treinador do time feminino, professor Fernandinho Luxa, ressalta o intuito do projeto de não só oferecer treinamento às crianças e jovens atendidas pelo projeto, como também promover competições sadias e trabalhar as emoções.

“Ganhar é sempre bom, uma festa para todo mundo. Mas, tão importante como celebrar a vitória, é saber perder e, além disso, dignamente. Esse é um valor que também buscamos passar com este projeto, porque da mesma maneira que se devem respeitar os rivais, devem também ser conscientes das próprias virtudes”, afirma o treinador.

A Secretaria Municipal de Esportes segue com inscrições abertas para turmas de futebol feminino da Escolinha Estrelas do Amanhã. O projeto contempla crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos que estão matriculadas na rede regular de ensino. As aulas são realizadas no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), três vezes por semana, nos períodos da manhã e tarde.

Para as inscrições, os pais ou responsáveis pelas meninas devem comparecer na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural (antigo ATC), com declaração de escolaridade, atestado médico, cópia da identidade da aluna e do responsável e comprovante de residência.

Inscrições



– Projeto Futebol Feminino

– Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural: Centro Esportivo Álvaro Maneira

– Endereço: Av. Imbiara, nº 620, Centro

– Telefone: (34) 3691-2031

– Público-alvo: Crianças e adolescentes do sexo feminino de 8 a 15 anos