Jovens de Araxá podem participar de concurso fotográfico que celebra os 160 anos da cidade

Estão abertas as inscrições para um concurso fotográfico voltado a jovens de Araxá com idades entre 14 e 25 anos. A iniciativa integra o projeto Festival de Fotografias Araxá 160 anos e tem como objetivo incentivar o interesse pela arte da fotografia, valorizar a criatividade e revelar novos talentos no município.

O concurso contará com duas categorias: “Nossa cidade, nossa gente” e “Natureza, turismo e gastronomia”. A proposta é estimular os participantes a registrar diferentes aspectos de Araxá, destacando sua cultura, paisagens e identidade.

De acordo com a fotógrafa Crys Jardim, coordenadora e curadora do projeto, a iniciativa também busca fortalecer o vínculo dos jovens com a cidade. Segundo ela, ao reconhecer e retratar as qualidades de Araxá por meio da fotografia, os participantes podem desenvolver um olhar mais sensível sobre o lugar onde vivem e até descobrir uma nova profissão ou atividade de lazer.

Inscrições

Podem participar apenas jovens residentes em Araxá. As fotografias devem ser inéditas e cada participante poderá escolher uma das categorias e enviar no máximo duas imagens.

No caso de menores de idade, será necessária autorização dos pais ou responsáveis. O regulamento, a ficha de inscrição e os demais dados exigidos estão disponíveis no link localizado na bio do Instagram oficial do projeto: @festivalfotografiasaraxa.

O prazo para inscrição termina no dia 24 de abril de 2026. As imagens serão avaliadas por uma curadoria especializada, formada por fotógrafos e membros da organização, que irão considerar critérios como adequação ao tema, qualidade técnica, valor artístico, criatividade e originalidade.

O resultado do concurso será divulgado no dia 4 de maio.

Premiação e exposição

Ao todo, o concurso distribuirá R$ 4.800 em premiações, sendo R$ 2.400 para cada categoria. Os vencedores receberão:

1º lugar: R$ 1.000

2º lugar: R$ 800

3º lugar: R$ 600

Além da premiação, as fotografias selecionadas farão parte de uma exposição aberta ao público, que acontecerá de 19 a 29 de maio, no Museu Dona Beija.

Segundo Crys Jardim, a mostra reunirá trabalhos de fotógrafos amadores e profissionais, formando um mosaico de imagens que retratam Araxá sob diferentes perspectivas. A exposição também contará com um painel especial com fotografias antigas, mostrando a evolução da cidade ao longo do tempo.

O Festival de Fotografias Araxá 160 anos reúne concurso e exposição em uma celebração visual da história e da identidade do município, aproximando a comunidade da arte, da cultura e da memória local. O evento terá entrada gratuita e contará com ações de acessibilidade física e digital.

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Governo Federal, Ministério da Cultura, com patrocínio de Zema e CSI Empreendimentos, além do apoio cultural da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto.

Serviço

Festival de Fotografias Araxá 160 anos

Concurso para jovens: inscrições até 24 de abril de 2026

Instagram: @festivalfotografiasaraxa

Exposição fotográfica: 19 a 29 de maio

Local: Museu Dona Beija

Entrada gratuita.