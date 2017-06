A equipe do Colégio São Domingos, na noite do dia 22 de junho, recebeu as Irmãs Dominicanas, representantes de pais e alunos, profissionais e convidados para o lançamento do livro Família Dominicana – 800 anos tecendo história.

Momento de muita emoção, alegria, encontros e reencontros para todos que conheceram e revisitaram um pouco mais da história dominicana.

O livro, autografado pelas Irmãs Dominicanas, durante o evento, foi um presente do CSD para todos os convidados.

Confira as fotos do evento: