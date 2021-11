Lei Calmon Barreto seleciona projetos culturais para se apresentarem no período de Natal

Música, teatro, dança e circo. Na construção da programação de um Festival de Natal idealizado para o próximo mês, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com edital aberto para premiação de apresentações artísticas desses nichos.



A segunda edição da Lei Calmon Barreto vai distribuir 20 prêmios de R$ 7.350 cada, totalizando R$ 147 mil. A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, diz que pessoas físicas ou jurídicas podem se inscrever enviando uma amostra da sua apresentação em vídeo (em formato digital armazenado em um pen drive) junto à documentação da inscrição.



“Os projetos selecionados serão escalados para se apresentarem no Festival de Natal que iremos realizar entre os dias 3 e 23 de dezembro. Cada grupo de artistas proponentes pode inscrever uma peça ou apresentação que pode ser inédita ou não”, explica.



Para participar, o proponente deve estar devidamente inscrito no Cadastro Municipal de Agentes Culturais, ter pelo menos dois anos de atuação no meio cultural, acessar o edital no site (http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/) para reunir a documentação exigida e entregar o material na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto, na Praça Arthur Bernardes, nº10, Centro, até às 17h do dia 18 de novembro.



Festival de Natal



Sem revelar o nome do Festival de Natal, Cynthia Verçosa adianta que o evento já tem um nome que foi sugerido pelo prefeito Robson Magela e está sendo programado para acontecer entre os dias 3 e 23 de dezembro.



“Estamos fechando os detalhes finais deste Natal que marca a retomada das festividades de fim de ano na cidade. Em breve, iremos divulgar o nome. E adianto que toda a população poderá participar diretamente do evento”, revela.