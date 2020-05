Lucimary Ávila é exonerada da Secretaria Municipal de Governo

O prefeito Aracely de Paula exonerou Lucimary Ávila do cargo de secretária municipal de Governo. O decreto, datado de 4 de maio, foi publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma) desta sexta-feira (15). Segundo a publicação, a exoneração foi a pedido e tem efeito retroativo a 1º de maio.

Lucimary trabalhava com Aracely desde a época quando ele exercia mandato de deputado federal, como assessora parlamentar de 2007 a 2014. Entre esse período coordenou o escritório regional de Araxá.

Ao assumir a Prefeitura de Araxá em novembro de 2014 após a cassação do mandato de Jeová Moreira da Costa, Aracely nomeou Lucimary como secretária especial para Assuntos do Gabinete do Prefeito, cargo que ela ocupou até janeiro de 2017. No mês seguinte, assumiu a recém-criada Secretaria Municipal de Governo com a Reforma Administrativa da prefeitura, função que ocupou até 1° de maio passado.

Antes de entrar para a política, Lucimary Ávila atuou como assistente administrativa em várias empresas da cidade. Ela é formada em Direito pelo Uniaxá, curso feito entre os períodos de assessora parlamentar e secretária municipal.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá informou que o Governo Municipal deve se pronunciar sobre a exoneração nos próximos dias.