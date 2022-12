Mais de 1500 crianças e adolescentes são beneficiados com projetos sociais apoiados pela Prefeitura de Araxá

O esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão e transformação social, especialmente quando é voltado para crianças e adolescentes. Os benefícios são inúmeros e atuam no desenvolvimento motor dos alunos, promovem a interação social e construção de valores que serão levados para a vida.

Em Araxá, mais de 1500 crianças e adolescentes com idades entre 5 a 17 anos são atendidos por projetos sociais aprovados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e que recebem o apoio da Prefeitura de Araxá com sessão de espaços para a realização das atividades.

O Prefeito Robson Magela foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos projetos “Esporte, Família e Cidadania”, desenvolvido pelo Trianon Esporte Clube; “Futuros Campeões”, da Associação Esportiva Araxaense; e “Lobinho Transformando Vidas”, da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube. Somente os três projetos atendem juntos mais de 500 crianças e adolescentes carentes no município.

O presidente do Trianon, Leonardo dos Reis da Silva, explica que a parceria com Administração Municipal é vital para que o projeto aconteça. “Aqui nós atendemos centenas de crianças e adolescentes carentes que recebem alimentação, vestimenta, calçados, psicólogos e professores. Sem o apoio da Prefeitura não conseguiríamos fazer tudo isso. A gente fica feliz em ver onde chegamos e ser reconhecido pelo nosso trabalho”, reforça.

O professor e idealizador do projeto Futuros Campeões, Lucas Caetano, conta que todas as crianças e adolescentes matriculadas são ensinadas de forma lúdica utilizando o esporte como base. “Por meio do projeto conseguimos tirar centenas de jovens das ruas. Eles amam vir para as aulas e nós ficamos muito felizes com as nítidas mudanças que percebemos diariamente. No nosso projeto ensinamos valores que esses meninos levarão para a vida toda”, pondera.

Ensinamentos que Bernardo Rezende, de 12 anos, do projeto Dínamo Lobinho Transformando Vidas é muito grato por ter aprendido. “Aqui no Projeto Lobinho eu aprendo vários valores como respeito, educação e convívio com os colegas. Os professores sempre prezam por isso e ensinam sobre como chegar na hora certa, ter responsabilidade e tirar boas notas na escola. Nós aprendemos de uma forma diferente e muito legal”, destaca o garoto.