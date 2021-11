Mais de 2.000 alunos da rede municipal serão atendidos no Tempo Integral com o retorno das aulas 100% presenciais

As aulas 100% presenciais nas escolas municipais de Araxá retornam no perímetro urbano no dia 8 de novembro e no dia 16 na zona rural. A Secretaria Municipal de Educação está prevendo um retorno tranquilo, sendo que 19 unidades terão o Tempo Integral, atendendo mais de 2.000 alunos.

“Sempre defendemos que a escola é um dos locais mais seguros para as crianças. É um lugar onde se cobra os cuidados básicos que são o uso de álcool e máscara, a limpeza constante das mãos e a aferição de temperatura. Às vezes, as pessoas questionam só 30 dias, sim, mas são 30 dias de aula e isso é muito importante para os alunos. Também sabemos os prejuízos que as crianças tiveram com esse afastamento”, afirma a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

Ela ressalta que será publicada uma circular para divulgar quais são as possibilidades de o aluno não frequentar a escola, como estudantes com comorbidades, com transtornos psicológicos, doenças respiratórias ou em situação especial. A secretária acrescenta que a maioria dos pais já optou em voltar, mas aquela família que não puder levar o filho deve procurar a escola, comunicando o motivo. A equipe analisará a situação para definir ou não pelo atendimento remoto.

Toda a sanitização das unidades está mantida. Nas escolas que estão em reforma, o retorno está sendo analisado. Na zona rural de Itaipu, por exemplo, será utilizado o Centro Cultural até que a reforma da unidade seja concluída. O atendimento nos Cemeis também será retomado de forma gradativa.

Zulma lembra que é obrigatório por lei o aluno frequentar a escola a partir de 4 anos. “Vamos fazer os levantamentos nos Cemeis e definir as unidades que vão voltar. O atendimento a partir de 4 anos está garantido. O importante é que o aluno tenha aula. Ofereceremos reforço escolar para atender principalmente o público da zona rural que ficou mais tempo afastado da escola. Muitos alunos precisam de um acompanhamento mais próximo para recuperar o aprendizado que eles perderam.”

Retorno Tempo Integral

GI- (crianças de 4 meses a 1 ano); retorno gradativo de acordo com a realidade de cada unidade a partir do dia 16/11/2021.

GII- (de 1 ano a 1 ano e 11 meses): 172 crianças.

GIII – (de 2 anos a 2 anos e 11 meses): 360 crianças.

GIV- (de 3 anos a 3 anos e 11 meses): 344 crianças.

1° Período (4 anos): 262 crianças.

2° Período (5 anos): 281 crianças.

GIV – 1°e 2° Períodos. Regular 100% de atendimento. (com exceção do CEMEI Dalva Santos Zema que ainda está revezando o atendimento em bolhas devido ao tamanho das salas).

Ensino Fundamental I e II (do 1º ao 9º): 802 alunos.