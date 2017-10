Mais de 300 alunos participam do Projeto Líderes do Futuro em 2017

A Câmara Municipal de Araxá recebeu a visita de novos alunos do 9º ano da Escola Estadual Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente) na última semana. Esta foi a última visita de 2017 do Projeto “Líderes do Futuro – Uma Juventude mais cidadã”, de autoria da Escola do Legislativo Eliana D’arc da Silva, juntamente com a Presidência da Casa.

Só neste ano, mais de 300 estudantes de Araxá tiveram a experiência de conhecer o Legislativo Municipal e entender o seu papel através da troca de experiências com os parlamentares, incentivando a Educação Política.

Os alunos e professores foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), e pelos parlamentares Bosco Júnior (Avante), Ceará da Padaria (PMB), Edinho Souza (PTB), Luiz Carlos Bittencourt (Pode) e Raphael Rios (Solidariedade).

Os estudantes foram apresentados aos vereadores presentes e assistiram um vídeo educativo sobre o trabalho do Poder Legislativo Municipal. Em seguida, fizeram indagações aos parlamentares da Comissão.

A visita foi finalizada com a apresentação dos gabinetes e setores administrativos da Câmara. Cada aluno recebeu uma cartilha educativa, com a história da Casa de Leis do Município, atribuições dos vereadores e curiosidades.

O presidente do Legislativo destacou a importância da educação política para os jovens: “Espero que os alunos que tiveram a oportunidade de participar do Projeto, despertem seu interesse pela política e possam, quem sabe um dia, ocupar um lugar nesta Casa de Leis, contribuindo para o desenvolvimento do Município”. Fabiano também informou que as visitas do Projeto “Líderes do Futuro” terão continuidade no próximo ano.