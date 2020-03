Manhã Esportiva no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo

A primeira Manhã Esportiva de 2020 do Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo (antigo CSU) foi promovida neste sábado, 14 de março. As atividades foram realizadas pela Prefeitura, através da Secretaria de Governo. As escolinhas disputaram jogos nas categorias sub-7 e 9, sub-11 e sub-13, tendo ainda disputa de futsal feminino da Escolinha Infinitys pela categoria sub-12 e 14. As partidas foram com os atletas do ZAP Escola de Esportes, que funciona no bairro Santa Luzia. Durante o evento também houve a entrega de uma placa para o estagiário do curso de Educação Física, Paulo Henrique Teixeira Silva, que durante 2 anos prestou serviços no CSU, pela parceria com o Uniaraxá.

O superintendente de Fazenda, Planejamento e Gestão, Leovander Gomes de Ávila, participou da Manhã Esportiva e ressaltou a importância das atividades feitos no local priorizando o esporte com ações sociais. “No Centro Esportivo são desenvolvidos vários projetos, o Marcelo Araxá faz um grande trabalho de integração social e divulgação dos talentos. É muito gratificante para a Administração promover eventos tão bonitos como esse”.

O coordenador do CSU, Marcelo Araxá, reforçou que junto com as atividades esportivas, o espaço também promove socialização, é bem frequentado pelos moradores de todos os bairros do setor Oeste e a comunidade ajuda a cuidar do patrimônio que é dela. “É importante registrar que tudo que tem sido feito aqui pela Administração, através da Secretária de Governo, Lucimary Ávila, Deus tem abençoado e temos conseguido colocar em prática. Muitas pessoas compareceram e a gente fica feliz em realizar mais um evento com sucesso”.

A comerciante Adriane Aparecida da Silva, mãe do Leonardo e do Vinícius, conta que o CSU ficou fechado muito tempo e hoje o espaço é uma benção para a comunidade, sendo muito importante para todos que frequentam. “Os meninos fazem atividades que gostam, tenho muito orgulho deles estarem aqui com toda a equipe, para mim é tudo de bom”.