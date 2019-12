Maratona FestNatal Araxá termina nesta segunda (23) com Sandra de Sá e muito mais

Foram 23 dias, mais de 200 espetáculos por toda a cidade, recorde de público. Nesta segunda-feira (23) termina mais uma edição do Festnatal Araxá. O encerramento das atividades mantém o ritmo da Maratona FestNatal e tem dezenas de atividades, entre elas um show com a presença de Sandra de Sá.

Cantora, compositora e instrumentista, Sandra é um ícone da música popular brasileira e da black music mundial. Voz de sucessos como “Olhos Coloridos”, “Retratos e Canções”, “Bye Bye Tristeza”, “Soul De Verão” e “Solidão”, a cantora se apresenta no FestNatal Araxá juntamente com Diego Figueiredo Trio.

“É, com certeza, um presente para a cidade e a culminância de mais um ano do FestNatal Araxá, que é um projeto que só cresce e que ganhou em 2019 mais que uma nova casa, uma nova cara. Conseguimos dar a dimensão para todos da importância e do tamanho do festival”, diz Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

Além de Diego Figueiredo Trio e Sandra de Sá o palco principal recebe Vi-Voz e Moura Blues. As apresentações começam às 20h. O Expominas Araxá abre os portões a partir das 19h. Serão realizadas neste período apresentações cênicas e oficinas para as crianças, que também poderão rever Papai Noel, antes do Dia de Natal. “Eu espero todas as crianças para tirarmos uma foto e para que eu possa anotar os pedidos antes do Natal. Nesta segunda Papai Noel se despede de Araxá para se preparar para distribuir os presentes, então não deixe de vir”, diz Papai Noel.

Domingueira

O domingo foi de muita cultura na Maratona FestNatal Araxá. Foram 14 horas de apresentações. Para um grupo de cantores a noite foi especial. Participantes do projeto Talentos da Terra, a Banda Lotus se apresentou pela primeira vez no palco do festival. “É uma honra estrear em um festival tão grande, tão prestigiado. Nosso grupo já criou uma conexão muito rápida, deu muito certo”, diz Letícia de Kassia Valeriano.

Além de Letícia, subiram ao palco Bárbara Neves, Vinícius Moura, Giovane Mota e Ulisses Angelo. No repertório rock e pop em interpretações de sucessos de Queen, Creedence, Elis Regina, Barão Vermelho e Rita Lee. “Foi um show bem animado, gostamos bastante”, complementa Letícia.

O cantor e compositor Haroldo Júnior foi outra atração da Maratona neste domingo (22). “É um incentivo para todos os artistas. Tocar no FestNatal Araxá é muito bom. É o terceiro ano que eu participo e sempre podemos contar com uma grande estrutura, um palco excelente, enfim é tudo perfeito”, elogia.

Também subiram ao palco Felipe Rosa Trio, Lippe e Fernando, Flávio e Leandro, Vitor e Versol, Os Truta da Viola, Mayara Gil e Ludy & Miller.

A banda 100% Caipira encerrou as atividades no palco principal. “Fizemos um repertório bastante variado. Além das músicas da banda, tocamos sucessos do Henrique & Juliano, Jorge e Mateus, enfim dessa galera que o público gosta muito”, diz Marcelo Lima.

A banda fez um show dançante que embalou uma multidão. “Só de participar de um evento desse já é uma coisa fantástica. É bom tocar para um público tão variado e ao mesmo tempo ter a oportunidade de encontrar no camarim com tantos amigos, tantos talentos de Araxá”, ressalta Galeno Ítalo da Costa.

A festa da família

O clima de Natal embala o encontro de famílias no Expominas. “Trouxe minha prima para nos divertimos. Foi bom demais e eu quero voltar nesta segunda”, conta a estudante Vitória Ketelen Nascimento Nogueira.

Todos os espaços no Expominas foram pensados para proporcionar ambientes de integração. “Uma estrutura muito boa, tudo coberto. Trouxe meus três filhos e eles brincaram, fizeram oficina de pintura e assistiram a um teatro também”, diz a agente patrimonial Adriana Carneiro de Souza Macedo.

O barbeiro Eloi Carlos trouxe as duas filhas e a sobrinha para se divertirem no FestNatal e gostou muito do que viu. “Se a gente for olhar são coisas que não tivemos na infância e hoje a gente vê o quanto isso tem importância para as crianças. Bom que todo mundo pode participar porque é de graça”, diz.

MARATONA FESTNATAL

Dia 23/12 – Segunda-feira

20:00 VI-VOZ

21:00 CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO

21:30 BIA MARCHESE

22:30 MOURA BLUES

23:30 DIEGO FIGUEIREDO TRIO & SANDRA DE SÁ

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Papai Noel – itinerante

23/12 – AvenidaGetúlio Vargas e Calçadão – de 10h às 13h

Tudo gratuito

Todas as atividades da Maratona FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura com o patrocínio máster da CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.

Serviço:

Maratona FestNatal 2019

Data: de 21 a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes