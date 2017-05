Matheus Borges vence campeonato de skate no interior de São Paulo

O skatista araxaense, Matheus Borges (Pato), voltou com o título do Campeonato de Skate de Rifania (SP), realizado neste domingo. O atleta se destacou na categoria amador e ficou com o primeiro lugar entre 20 participantes.

Na fase de classificação, Matheus Borges foi o melhor competidor e manteve o desempenho na final. O campeonato foi disputado na modalidade Jam Session, um sistema em que os competidores não têm a preocupação de fazer apenas uma volta de 60 segundos. Eles são separados em baterias, como de costume, mas os integrantes de uma determinada bateria entram na pista ao mesmo tempo. E então eles podem andar livremente, tentar as manobras difíceis dentro do tempo estabelecido.

Matheus tem apoio da Puro Skate Shop e agora segue os treinamentos visando as próximas competições. O principal objetivo do atleta é disputar o Circuito Paulista de Skate.