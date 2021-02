Menor confessa homicídio do ex-namorado

A Polícia Civil de Araxá identificou a autora do homicídio contra um jovem de 21 anos ocorrido nas imediações do Mourão Rachado. A vítima, identificada como Gutemberg Leonardo Ribeiro, foi localizada na sexta-feira passada (19), com o corpo parcialmente carbonizado e lesões na parte de trás da cabeça.

Nesta segunda (22), a Polícia Civil informou que uma adolescente de 17 anos confessou o crime, na presença do pai. Ela manteve relacionamento amoroso com a vítima no passado. Ela está internada provisoriamente no Centro de Reeducação do Adolescente (Cerad). A motivação do crime não foi informada pela autora.

O delegado responsável pelas investigações, Vinícius Ramalho, concede entrevista coletiva nesta terça-feira (23) para falar do caso.