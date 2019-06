Menor é apreendido com 40 pedras de crack no Salomão Drummond

Na noite de ontem (10), durante realização de operação no bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas.

Os militares se deparam com o menor em atitude suspeita. A PM fez a abordagem ao adolescente (17 anos) e encontraram 40 pedras de crack. A droga estava no chão e no bolso do menor.

A PM também localizou certa quantia em dinheiro, que o próprio infrator assumiu ser proveniente da venda da droga.

Ele disse que já havia vendido 12 pedras de crack antes da abordagem. Diante do exposto, o adolescente foi apreendido juntamente com todo material.