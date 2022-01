Mestrado em Engenharia de Minas do Cefet Araxá recebe inscrição de alunos regulares

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas do Cefet recebe, até o dia 21 de janeiro de 2022, inscrições para ingresso de alunos regulares no mestrado profissional. São ofertadas dez vagas e o curso é ministrado no campus Araxá, com duração prevista de 24 meses.



A avaliação dos candidatos será feita em três etapas: avaliação do projeto de pesquisa, entrevista e análise de documentação e currículo.



O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas é dividido nas linhas de pesquisa “Geologia de engenharia na mineração” e “Processamento de minérios e rejeitos”.



Conheça o Programa: https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=629



Acesse o edital: https://www.cefetmg.br/wp-content/uploads/2021/12/EDITAL_DPPG_149-