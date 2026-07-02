Minha Casa, Minha Vida: Prefeitura orienta sobre o CadÚnico e reforça como funciona o processo de inscrição

Quem precisa atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) antes de se inscrever no Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades também encontra esse atendimento na Escola Municipal Delfim Moreira. Para facilitar o processo e evitar que os candidatos precisem se deslocar para outros locais, a Prefeitura de Araxá disponibilizou duas estações exclusivas para emissão da Folha Resumo e atualização cadastral, reunindo em um único espaço todos os serviços necessários para a inscrição presencial.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca que manter o CadÚnico atualizado é fundamental para o correto preenchimento da inscrição, especialmente nos casos em que houve alteração de endereço, telefone, renda ou composição familiar. Além da atualização cadastral, as equipes também orientam os candidatos sobre a documentação necessária e realizam a conferência dos documentos antes do início da inscrição.

Outra dúvida frequente é em relação ao aplicativo Colab. Criar uma conta na plataforma não significa que a inscrição no Minha Casa, Minha Vida Cidades foi concluída. Após o cadastro no aplicativo, é necessário acessar o serviço do programa, preencher todas as informações solicitadas, anexar a documentação obrigatória e finalizar a inscrição para receber o número de protocolo.

Para orientar a população, a Prefeitura publicou um vídeo tutorial em suas redes sociais mostrando, passo a passo, como baixar o Colab GOV e realizar corretamente a inscrição. O vídeo está fixado no feed do perfil do instagram.

As inscrições seguem abertas até o dia 14 de julho. A Prefeitura também disponibiliza um Guia Completo, uma página de Perguntas Frequentes (FAQ) (https://araxa.mg.gov.br/conteudo2-listar/1/perguntas-frequentes?modo=faq ) e diversos conteúdos nos destaques “MCMV”, no Instagram oficial do município, reunindo todas as orientações necessárias para quem deseja participar do programa.