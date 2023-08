Ministério da Cultura e CBMM apresentam curta metragem “Preservadores no Brasil – Cerrado”

O Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul, é o mais novo cenário do curta metragem “Preservadores no Brasil”, série produzida pela Garagem Filmes e patrocinada pela CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O lançamento do curta acontece na próxima terça-feira (08/08), às 19h, no Cine Petra Belas Artes, em São Paulo, e estará disponível gratuitamente a partir do dia 9 de agosto, na plataforma do Youtube.

O Preservadores no Brasil – Cerrado conta histórias de personagens reais que dedicam esforços para manter a preservação do meio ambiente em benefício da sociedade. É um convite de reflexão sobre a urgência da preservação, evidenciando a importância do bioma já ameaçado. Além de abrigar mais de 12 mil espécies de plantas nativas e 2.373 espécies da fauna, o Cerrado é também indispensável para o equilíbrio hidrológico no Brasil, com nascentes das principais bacias hidrográficas do país e da América do Sul.

“Idealizamos o Preservadores no Brasil para mostrar as dificuldades e emoções vividas por pessoas e empresas que conservam áreas privadas no país. O trabalho de conservar é extremamente complexo e a sociedade não remunera esse serviço prestado pelos conservadores”, afirma o idealizador da série e empreendedor ambiental, Yuri Marinho Rugai.

CBMM como referência para conservação do Cerrado

A CBMM participa do curta metragem por ser referência na preservação do bioma. A empresa líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio possui, desde 1980, programas de conservação direcionados a espécies do Cerrado ameaçadas de extinção e endêmicas da região de Araxá, Minas Gerais.

Localizado no coração do cerrado mineiro, o Centro de Desenvolvimento Ambiental (CDA) da CBMM realiza projetos de pesquisa, manejo e reprodução de plantas e animais. Nele, encontra-se o criadouro científico de fauna silvestre – regulamentado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e o viveiro de mudas que já reproduziu 250 espécies da flora, sendo 24 raras, ameaçadas de extinção ou protegidas por lei, como ipê-amarelo, cedro, pequi, jequitibá-branco, aroeira-do-sertão, dentre outras.

Além da área de espécies nativas do Cerrado, a CBMM desenvolve o programa de educação ambiental voltado a instituições de ensino da região de Araxá. Com o objetivo de compartilhar com crianças, adolescentes, professores e colaboradores a riqueza da fauna e da flora do bioma, o projeto aborda temas como tecnologia ambiental, recursos naturais da região, meio ambiente, cultura e história. Desde a sua criação, o programa de educação ambiental já atingiu mais de 75 mil pessoas.

“A CBMM é pioneira e referência em projetos de desenvolvimento ambiental focados no bioma Cerrado. Dedicamos esforços no engajamento de nossos colaboradores, familiares e comunidade nesse trabalho tão relevante para o país, buscando deixar legado de preservação e de recuperação da fauna e flora do cerrado mineiro.”, afirma Aloísio Leandro da Silva, membro do time de Meio Ambiente da CBMM.

Serviço: Pré-estreia

Data: 08 de agosto

Horário: 19h

Local: Cine Petra Belas Artes – R. da Consolação, 2423 – São Paulo (SP)

*Após exibição do curta, acontecerá um debate com os envolvidos na produção.

Para participar da pré-estreia, acesse: https://lnkd.in/df9tmK7g

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 500 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.