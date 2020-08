Moisés Cunha pede exoneração do cargo de secretário de Ação e Promoção Social

Foto: Moisés Cunha durante participação em Conferência Municipal - Divulgação

O assistente social Moisés Pereira Cunha pediu exoneração do cargo de secretário municipal de Ação e Promoção Social nesta quinta-feira (13), um dia depois do pedido de afastamento dele da função (apurado pela imprensa) pela Polícia Civil, além de proibição de órgãos públicos municipais e ter contato com servidores públicos, com os desdobramentos da Operação Malebolge.

Segundo a Polícia Civil, o pedido de afastamento teve manifestação positiva do Ministério Público e aguarda decisão da Justiça Eleitoral. Além dele, também foram pedidos o afastamento dos assessores e casal Lucimary Ávila e Leovander Gomes de Ávila. A polícia cumpriu, na terça (11), mandado de busca e apreensão na Secretaria de Ação e Promoção social, onde apreendeu o celular e o computador de uso do então secretário.

Em nota, a assessoria jurídica de Moisés Cunha relatou que “não existe em seu desfavor qualquer medida judicial de afastamento de suas funções públicas, bem como restrições de aproximação de órgãos públicos e contato com servidores municipais.

A nota cita ainda que Moisés pediu exoneração espontaneamente e encerra com um agradecimento ao prefeito Aracely de Paula pela oportunidade de nomeá-lo como secretário e agradeceu também aos funcionários da pasta.

Moisés Cunha ficou na função de secretário por dois anos e quatro meses. Antes disso, era assessor da mesma pasta responsável por projetos de cunho social.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá confirmou o pedido de exoneração de Moisés Cunha.

