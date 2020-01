Mosaic Fertilizantes faz simulado de emergência e teste de sirenes em Araxá

A Mosaic Fertilizantes, juntamente com a Defesa Civil, realizará um simulado de emergência na quinta-feira (23.01) e mais um teste de sirenes na sexta-feira (24.01), conforme previsto no Plano de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM) das estruturas B1/B4, B5, B6 e A0, localizadas em Araxá. As medidas foram previamente alinhadas com a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais instituições que integram o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).

Na quinta-feira, as comunidades Córrego Capivara, Loteamento Encontro das Águas e Condomínio Morada do Sol participarão do simulado, que está previsto para acontecer a partir das 14h. Após o acionamento da sirene, os moradores que estão próximos à Zona de Autossalvamento e que foram instruídos previamente deverão se dirigir ao Ponto de Encontro definido, onde equipes da Mosaic Fertilizantes e Defesa Civil estarão aguardando para fornecer orientações adicionais. O tempo do percurso será avaliado e uma pesquisa sobre o simulado será realizada no local.

Já na sexta, o alarme sonoro poderá ser acionado em alto volume a qualquer momento no período entre 8h e 17h, no entanto, as pessoas não precisarão deixar suas casas ou tomar qualquer ação. Será veículada a mensagem “Atenção. Este é um teste da sirene do sistema de alarme”, seguida de um apito sonoro em alto volume. Por fim, o anúncio “Atenção: teste de sirene concluído. Obrigado pela compreensão e apoio” marcará o encerramento do exercício. Outras mensagens com instruções poderão ser tocadas em baixo volume, de modo a verificar se as gravações estão funcionando corretamente.

Não há qualquer risco iminente. O sistema é preventivo e visa garantir a segurança da população em caso de emergência.