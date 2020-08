Mosaic Fertilizantes formaliza o apoio para projeto de Araxá escolhido no Edital da Água

Com o intuito de reverter o processo erosivo por infiltração de um dos afluentes do Córrego Feio, fonte de abastecimento do município, a COPASA está propondo uma obra hidráulica para o adequado vertedouro ao barramento causado pelo excesso de chuvas nos afluentes do Córrego, recuperação da área, recuperação e estabilização do aterro para plantio de gramíneas, recomposição da flora com espécies arbustivas e arbóreas, e a realização de palestras para produtores e escolas sobre práticas de conservação dos recursos humanos.

De acordo com Henrique Oliveira, gerente industrial da Mosaic Fertilizantes em Araxá e Patrocínio, esta iniciativa terá um impacto grande na comunidade. “Além de resolver um problema que afeta a população como um todo, a ideia é fornecer conhecimento para que as informações corretas sejam divulgadas e aplicadas. Queremos deixar um legado na região”, afirma.

Para Sergio Andrade, Diretor Executivo da Agenda Pública e membro da banca julgadora do Edital da Água, o projeto está reconhecendo e premiando ideias que vem sendo pensadas pela sociedade brasileira em diferentes cidades. “O grande mérito é a construção de soluções em escala que, uma vez implementadas, podem beneficiar um grande número de pessoas tanto no campo, quanto na cidade”, diz.

A Mosaic Fertilizantes, membro do Pacto Global Brasil, segue com sua agenda de iniciativas de sustentabilidade alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU.