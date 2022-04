Mosaic Fertilizantes realiza testes preventivos de sirenes em Araxá

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, informa que nos dias 4 e 5 de maio, entre 8h e 17h, realizará testes preventivos de funcionamento das sirenes instaladas na região do Barreiro, em Araxá. Na ocasião, serão feitos acionamentos pontuais das oito sirenes da região com o sistema sonoro e mensagens de voz.

Especificamente no dia 4, às 14h, haverá o toque concomitante das oito sirenes durante 30 segundos somente com o sistema sonoro sem mensagens de voz.

Moradores e visitantes não precisam tomar qualquer providência em ambas as iniciativas, por se tratar de um sistema preventivo de alerta e que visa garantir a segurança da população em caso de emergência. Não há qualquer risco iminente.

As barragens de Araxá estão seguras e possuem a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE), emitidas em março de 2022, de acordo com as normas da Agência Nacional de Mineração (ANM), assim como todas as barragens da Mosaic Fertilizantes no Brasil.