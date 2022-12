Mostra de Danças do FestNatal começa nesta segunda (12) destacando talentos e criatividade

A tradicional Mostra de Danças do FestNatal Araxá será aberta nesta segunda-feira (12). O maior festival natalino do Estado de Minas Gerais apresenta nesta edição o trabalho de nove escolas da cidade que se apresentarão em dois dias no palco principal, em espetáculos de movimentos precisos e muito ritmo que prometem surpreender o público.

Os alunos do Camta (Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá) vão abrir a Mostra. Segundo o coordenador de eventos da entidade, Alex Sander Fonseca Júnior, serão apresentadas seis coreografias, que se conectam por meio da história de Joãozinho e Maria. “O Camta sempre teve como uma de suas bases levar cultura e arte para crianças e adolescentes e uma apresentação em um evento desta dimensão que é o FestNatal, com toda certeza, faz muita diferença na vida destas crianças, é um marco. É lindo ver a empolgação delas se preparando e se dedicando em aperfeiçoar na coreografia e desafiando seus limites para entregar um verdadeiro show de dança”, diz.

As apresentações ocorrem de forma sequencial. Após o Camta, sobem ao palco os bailarinos do Alimah Centro de Danças. Eles vão apresentar parte do espetáculo “Uma Noite de Natal”, que inclui várias coreografias premiadas em festivais competitivos que aconteceram ao longo do ano de 2022. “Todo ano quando fazemos o calendário de apresentações tanto as bailarinas quanto as mães já ficam ansiosas para saber se vamos participar do FestNatal. Isso porque é um evento que dá visibilidade ao nosso trabalho. Além disso, as bailarinas aproveitam para prestigiar outras atrações do evento. O FestNatal é um momento mágico na vida de quem participa”, ressalta Dayane Fernandes, diretora da Alimah Centro de Danças.

OCDK (Centro de Danças Kathak) faz o encerramento do primeiro dia da mostra e promete uma apresentação em três etapas. Na primeira, profissionais da dança e turmas contemporâneas se apresentarão com a missão de transmitir aos espectadores um pouco do imaginário que permeia as lendas do folclore brasileiro, parte importante da cultura popular. O segundo momento destaca a dança inclusiva. A solista Yasmin de Castro Rosa Silva vai envolver o público com a lenda da vitória-régia, originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua. A terceira etapa da apresentação traz a dança popular internacional, com uma referência à Índia e ao Holi, o festival das cores. “Para nós, participar de um evento cultural tão lindo como o FestNatal é sensacional. Celebrar o Natal e seu tempo em um espaço múltiplo de atividades proporciona para os alunos da dança experiência, formação e difusão cultural”, comenta Ana Claudia Silva Fernandes (Santinha).

O fim de semana no FestNatal

O primeiro fim de semana do FestNatal Araxá foi um sucesso. Neste domingo (11) Papai Noel percorreu o Parque do Barreiro levando encanto e alegria para as crianças que se divertiam no cartão postal de Araxá. À noite ele bateu ponto no ExpoMinas Araxá, onde recebe os visitantes em sua casinha até o dia 23 de dezembro, com muitas fotos e atrações culturais.

No espetáculo “Retalhos de Histórias” a Cia. Deu na Telha resgatou com muito bom humor algumas narrativas que estão no imaginário popular araxaense. O público se divertiu com a Lenda de São Domingos, da Noiva do Hotel e a vida da Irmã Filomena. “Eu conhecia algumas, mas, assim, achei o máximo. É uma forma de aprendermos sobre a nossa cultura rindo bastante”, diz a comerciante Maria Helena Araújo.

Na parte musical destaque para o retorno de umas das atrações mais tradicionais do FestNatal Araxá. O Bêjazz On The Street circulou pelo evento levando a beleza da música instrumental com uma proximidade ímpar do público. “Tocamos no FestNatal desde a primeira edição do festival. Tem um repertório com músicas natalinas que a gente acrescenta ao nosso e o público recebe sempre muito bem, em especial as crianças”, dizem.

Além do Bêjazz On The Street (Lei de Incentivo à Cultura) subiram ao palco no terceiro dia do evento o violeiro João Lima (Lei de Incentivo à Cultura) e a banda Mamma Jamma (programação extra).

Sábado

Uma noite especial. O FestNatal teve neste sábado (10) a presença do embaixador e curador do festival Diego Figueiredo. Guitarrista indicado ao Grammy em 2020, ele está entre os maiores músicos de jazz do mundo. Terá quatro apresentações no evento com convidados especiais e ajudou a compor a grade que segue até o dia 23. “É música de qualidade. Teremos grandes nomes, encontros inusitados, um conjunto ímpar, especial”, ressalta Diego.

Logo após a apresentação de Diego Figueiredo Trio (Lei de Incentivo à Cultura), subiu ao palco Cássio Sales (programação extra). O cantor, que há 30 anos homenageia Tim Maia em seus shows, fez o público cantar junto os principais hits de um dos maiores nomes da nossa música.

Sexta

O FestNatal Araxá fez nesta sexta (9) a maior chegada de Papai Noel de todos os tempos. O “bom velhinho” veio com a Caravana de Natal da Coca-Cola e estava acompanhado pelos personagens da turma da Kika no Cerrado (CBMM), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ele percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Centenas de pessoas acompanharam o desfile em pontos de concentração na Avenida Amazonas, em quase toda a extensão das Avenidas Washington Barcelos, Antônio Carlos e também na Avenida Imbiara, onde muita gente esperou a passagem do “bom velhinho” na porta do estádio Fausto Alvim. Papai Noel chegou ao Expominas às 21h e foi recepcionado por uma multidão de crianças que já esperava por ele aproveitando a estrutura montada no centro de eventos.

Durante a abertura do FestNatal Araxá 2022, a presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), Elisa Baião Macêdo, ressaltou a importância do trabalho de todas as pessoas que executam esse grande projeto e agradeceu aos patrocinadores, apoiadores e imprensa pelo empenho com o evento deste ano. “Foi tudo preparado com muito carinho. Serão 15 dias de muita alegria, estamos muito felizes de recebê-los aqui. Vamos viver essa magia juntos!”, disse a uma plateia lotada na área de shows do evento.

A noite foi encerrada com “The Fairy Doll”, um espetáculo composto por Josef Bayer e que ganhou vida com os alunos do Centro De Danças Kathak (CDK).

Programação

12/12 – SEGUNDA

9h – Papai Noel Itinerante – Av. Antônio Carlos

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

19h – Mostra de Danças FestNatal

13/12 – TERÇA

9h – Papai Noel Itinerante – Calçadão

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

19h – Mostra de Danças FestNatal

14/12 – QUARTA

9h – Papai Noel Itinerante – CDH

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

19h – Oficina de Arte – Quadrinhos – Ton Lima

20h – Haroldo Júnior

21h30 – Vítor e Versol

23h – Lipe e Fernando

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 9 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio da Bem Brasil, Mart Minas, Zema, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Click Telecom, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e TV Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 9 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br

Transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal FestNatal Araxá