Motociclista sem placa foge da Polícia Militar em alta velocidade e coloca pedestres em risco no centro de Araxá

Uma perseguição policial movimentou a região central de Araxá na tarde de ontem (8), após um motociclista realizar manobras perigosas e fugir de uma viatura da Polícia Militar na avenida Imbiara, nas proximidades do estádio Fausto Alvim.

Segundo informações da ocorrência, os militares realizavam patrulhamento preventivo quando o motociclista entrou na avenida em arrancada brusca, passando em frente à viatura sem placa de identificação e realizando manobras em zig-zag.

Diante da situação, os policiais deram ordem de parada ao motociclista, inclusive utilizando os sinais sonoros da viatura. No entanto, ele desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade.

Durante a tentativa de escapar, o motociclista teria avançado sinais vermelhos, trafegado na contramão e até sobre calçadas, colocando em risco pedestres e motoristas que passavam pelo local. Em diversos momentos, a condução perigosa quase provocou acidentes.

A perseguição durou alguns minutos e, durante a ação, os militares emitiram várias ordens de parada. Diante do risco real à coletividade, foram efetuados cinco disparos de elastômero em direção aos membros inferiores do motociclista, com o objetivo de interromper a fuga e cessar o perigo. Mesmo assim, ele continuou evadindo e, em determinado momento, conseguiu fugir do campo de visão da guarnição.

Imagens do sistema de videomonitoramento do município registraram o trajeto do suspeito, possibilitando a identificação do autor da condução perigosa. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista já é conhecido no meio policial por registros anteriores relacionados à condução irregular de motocicletas.

Os militares foram até a residência do suspeito e conversaram com a mãe do motociclista, que informou que o filho havia saído de motocicleta pela manhã e ainda não havia retornado para casa.

A ocorrência foi registrada e as diligências continuam para localizar o motociclista.