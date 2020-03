Mulher perde a vida em acidente na av. Danilo Cunha

Uma mulher perdeu a vida em um acidente de trânsito na av. Danilo Cunha, na noite de sábado (7). A vítima foi identificada como Lorena Severo (34 anos). De acordo com a Polícia Militar, a condutora bateu na traseira de um veículo reboque que estava estacionado na pista.

Segundo o que foi observado no local, a vítima seguia sentido centro/bairro quando ocorreu a batida. A condutora sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil também estiveram no local.

O corpo de Lorena foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.