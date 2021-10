Mulheres são presas após furto em supermercado

Neste domingo (3), por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um supermercado no bairro São Pedro, local em que foi registrado um furto. De acordo com o funcionário do estabelecimento, duas mulheres haviam subtraído diversos produtos e saíram do local sem passar pelo caixa. A ação foi gravada pelas câmeras de monitoramento. Dentro do veículo das autoras foram localizados os produtos furtados, sendo: um frasco de sabão líquido e cinco pacotes de carnes diversas.

O veículo, por ter sido usado para assegurar a posse dos produtos furtados, foi removido. As autoras, de 21 e 49 anos, foram presas e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com os materiais recuperados.