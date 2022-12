Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe exposição Sensações de Mármore a partir desta quinta (1°)

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá realiza, nesta quinta-feira (1°), às 18h, o lançamento da exposição Sensações de Mármore, do artista plástico Adoil José. O evento é aberto à comunidade e a mostra fica disponível para visitação gratuita até 29 de janeiro.

Nas 12 peças expostas, entre 10 abstratas e 2 figurativas, Adoil, que foi um grande amigo de Calmon Barreto, retrata suas emoções.

“Convivi com o Calmon durante 10 anos. Ele foi mais do que um professor. A exposição se chama ‘Sensações de Mármore’ porque representa os sentimentos. E os sentimentos retratados ali são os que eu senti no momento, enquanto eu fazia as esculturas. Nas peças eu busco retratar um pouco de cada coisa, mas de maneira abstrata, onde cada pessoa tem uma interpretação”, explica.

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.