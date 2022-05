Mutirão da Dengue retira mais de cinco caminhões de lixo no bairro Santo Antônio

A Prefeitura de Araxá retirou mais de cinco caminhões com materiais que possam acumular água durante o primeiro Mutirão de Limpeza Contra a Dengue de 2022, realizado pela Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, com apoio do Tiro de Guerra.

A ação aconteceu no sábado passado (7) e visitou mais de 2 mil imóveis no bairro Santo Antônio, que hoje é um dos locais com maior incidência de focos de mosquito da dengue, conforme o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa).

O mutirão é uma ação deliberada pelo Comitê de Enfrentamento à Dengue no Município, e o objetivo é auxiliar na limpeza e retirada de materiais que possam acumular água, servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, alerta para as superfícies altas, onde foi observado maior número de focos do mosquito transmissor. “São locais de difícil acesso, como calhas e caixas d’água que o morador deve estar sempre atento à limpeza, e no caso das caixas d’água, mantê-las sempre tampadas”, afirma Leninha.

O último LIRAa apontou que vasos de plantas também são um dos principais focos do mosquito na cidade. Além do Santo Antônio, os bairros Urciano Lemos e Jardim Europa 3 apresentaram a maior infestação do mosquito transmissor. Hoje, a cidade conta com 582 casos positivos de dengue.

“É preciso que todos na cidade estejam empenhados no combate ao foco do mosquito. Mesmo que o mutirão não vá até sua rua, é responsabilidade de cada morador manter o terreno limpo, eliminar focos do mosquito, lixo, sujeira e estar atento aos vasos de plantas e bebedouros de animais”, alerta a coordenadora da Vigilância em Saúde.