Na terra do Nióbio, UTV’s fabricados com o metal encaram o Rally Minas Brasil

Daqui a um mês, pilotos e navegadores do rali nacional chegam à Araxá (MG), para a quarta edição do Rally Minas Brasil, válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country CBM e CBA. A prova será realizada entre os dias 09 e 12 de março, na cidade mineira conhecida por abrigar a planta industrial da CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio.

Utilizado em aplicações de alta tecnologia e que demandam elevada resistência, o Nióbio foi empregado na fabricação dos UTVs EXO Nb, desenvolvidos pela Giaffone Racing em parceria com a CBMM. A linha EXO Nb conta com dois modelos: motor a etanol e outro em versão híbrida (etanol e elétrica), nomeado de EXO Nb-Hybrid. Ambos foram lançados em 2021, com estreia no Sertões.

Para a temporada 2022 do Campeonato Brasileiro, os EXO Nb receberam melhorias: ganharam chassi com tubos de menor espessura e diâmetro, o que reduziu o peso total sem comprometer a segurança. Também passam a contar com discos de freio de aço inox microligado ao Nióbio. No motor, o distribuidor recebeu peças com o metal em uma tecnologia específica para engrenagens. Outras aplicações estão em desenvolvimento e serão incorporadas mais adiante. A Giaffone Racing e CBMM preparam ainda o lançamento de uma versão 100% elétrica.

“Com todos os aprimoramentos, chegamos a um carro mais leve e, portanto, de melhor desempenho, além de um menor consumo de combustível, sem impactar nos requisitos de segurança”, explica o analista de desenvolvimento de mercado da CBMM, Érico França.

Para o Rally Minas Brasil, dois UTV’s EXO Nb estão confirmados, com as duplas Rafael Cassol e Minae Miyauti, e José Hélio e Ramon Sacilotti. Um terceiro EXO Nb será colocado nas trilhas, mas os tripulantes ainda seguem em definição.

Para o diretor da Giaffone Racing, Zequinha Giaffone, “esse projeto é uma vitrine e serve como importante campo de prova para que grandes empresas possam testar essas tecnologias e se beneficiar com a performance desses novos materiais. Estamos muito otimistas com os avanços dessa parceria”, conclui.

Inscrições

Organizado pela Rallymakers, o 4º Rally Minas Brasil terá percurso de cerca de 500 quilômetros, divididos em dois trechos cronometrados (especiais). As inscrições para a prova estão abertas para as categorias motos, quadriciclos, UT’s e carros, e podem ser feitas no www.rallymakers.com.br.

Programação

O 4º Rally Minas Brasil começa no dia 09 de março, com as vistorias técnicas e administrativas. No dia 10, os participantes fazem o shakedown, o prólogo – definição da ordem de largada para a 1ª etapa – e largada promocional (apresentação e saudação ao público). Nos dias 11 e 12, é hora de ligar os motores e acelerar fundo em busca do menor tempo na competição.

E para saber mais sobre a CBMM e a tecnologia do Nióbio, acesse cbmm.com/pt/media-center. E nas redes sociais @cbmm_oficial / facebook/cbmmoficial

O 4º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, Transmáquinas, Ghia Investimentos, Bompack e Jeep Clube Araxá.

Supervisão: CBM, CBA, FMEMG e FMA