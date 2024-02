NOTA: Prefeitura emite nota de esclarecimento sobre pagamento do Piso da Enfermagem

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o processo para pagamento referente ao mês de dezembro/2023 do Piso da Enfermagem para as instituições relacionadas pelo Ministério da Saúde está em fase de conclusão no Setor de Convênios.

Em seguida, o processo retornará à Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, com previsão do pagamento às instituições até a próxima segunda-feira (19).

Já em relação ao mês de janeiro/2024, a Secretaria Municipal de Saúde já recebeu de duas instituições as planilhas com resumo de horas e datas trabalhadas pelos enfermeiros, e aguarda o envio de outras duas instituições, para o andamento da tramitação do pagamento.