Foto: Adriano Hamaguchi

A unidade móvel OdontoSesc chega a Araxá para atender o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e a comunidade em geral. O projeto de saúde bucal itinerante, em parceria com o Sindicomércio Araxá e o apoio da Prefeitura de Araxá oferecerá, gratuitamente, aproximadamente 7.000 procedimentos até 4 de outubro.

A carreta ficará estacionada no Sesc Araxá, localizado na rua Dr. Edmar Cunha, 150, bairro Vila Santa Terezinha. O horário de funcionamento da unidade será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Serão realizados vários procedimentos odontológicos, como restauração em resina fotopolimerizável, amálgama e cimento de ionômero de vidro (CIV), tratamento de canal (dentes anteriores), cirurgias simples (extração dentária e restos radiculares), remoção de tártaro, limpeza e escovação supervisionada, além de radiografias para pacientes em tratamento.

A seleção de pacientes que trabalham no comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes (cônjuge, filhos e pais) está sendo realizada pelo Sindicomércio Araxá. Os interessados devem comparecer no Sindicomércio Araxá, localizado na praça Artur Bernardes, 11, Centro, apresentando o último holerite ou carteira de trabalho. Para mais informações sobre disponibilidade de vagas para trabalhadores do comércio e dependentes, entre em contato com o Sindicomércio Araxá (34) 3662-3357.

O público em geral também será atendido pelo OdontoSesc, e os interessados devem comparecer na Secretaria de Saúde, no setor de Saúde Bucal, localizado na av. Rosália Isaura Araújo, Guilhermina Vieira Chaer. Para informações sobre os atendimentos e disponibilidade de vagas para o público geral, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone (34) 3691-7097.

Os pacientes selecionados devem agendar suas consultas no Sesc Araxá, dia 31/7 das 9h às 11h e das 13h às 16h.

SERVIÇO

OdontoSesc,em Araxá

Data: 29/7 até 4/10

Horário: das 8h às 18h

Local do atendimento: Sesc Araxá, localizado na Rua Dr. Edmar Cunha, 150, bairro Vila Santa Terezinha, Araxá.

Agendamento das consultas para pacientes previamente selecionados: 31/7 das 9h às 11h e das 13h às 16h, no Sesc Araxá.

Informações para o público geral: (34) 3691-7097

Informações para trabalhadores do comércio: (34) 3662-3357