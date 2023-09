Omara Paolinelli é empossada vereadora na Câmara Municipal de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta segunda-feira (25), uma reunião para empossar Omara Paolinelli (PSD) como vereadora. Ela ocupará a cadeira deixada pelo vereador Wellington da Bit (PSD), que renunciou na tarde de quinta-feira (21) por motivos de saúde.

A mesa de honra foi composta pelo presidente da casa, vereador Bosco Junior, pelo 1º secretário, vereador Evaldo do Ferrocarril, pelo prefeito Robson Magela e pelo juiz de direito Dr. Renato Zupo. O evento também contou com a presença de secretários, vereadores e ex-vereadores das cidades de Araxá e Perdizes, vice-prefeito Mauro Chaves, representantes de entidades, presidentes de partidos, presidentes de sindicatos, religiosos, imprensa, comunidade, familiares e amigos de Omara.

A sessão foi conduzida pelo presidente Bosco Júnior. O primeiro secretário, vereador Evaldo do Ferrocarril, abriu a reunião fazendo a leitura da carta de renúncia de Wellington. Logo em seguida, Omara fez a leitura do juramento e assinou o termo de posse.

Omara convidou seu marido Paulo César, suas filhas Florença e Giulia, e a jovem apoiadora Gabriely para acompanhá-la enquanto fazia um discurso que emocionou os presentes. Ela agradeceu aos seus familiares, amigos e as 433 pessoas que votaram nela: “Serão 15 meses, 450 dias, nesse tempo será possível fazer muito pela nossa cidade. (…) Com essa oportunidade divina, o trabalho da minha mãe poderá continuar de forma muito maior.”

Ela finalizou fazendo uma reflexão sobre seus objetivos na vida pública: “A política é um instrumento para dar mais chances para aqueles que não tiveram. Esse será meu propósito aqui e em cada lugar, cada bairro, hospital, escola, associação, comércio, e casa que precisar do meu apoio”. Renato Zupo também fez uso da palavra e discursou falando sobre os desafios da vida pública.

Omara é filha de Marcos Antônio Goulart e Marlene Maria Goulart. Sua mãe é fundadora e idealizadora do Hospital de Brinquedos e ela abraçou, junto com sua família, essa missão. Já realizaram campanhas para doação de mais de 20 mil brinquedos para crianças carentes de Araxá e região, e mais de 100 cidades do Brasil e também da África. Realizaram o projeto Vale do Jequitinhonha, levando mais de 30 toneladas de alimentos, roupas e brinquedos para cidades de extrema necessidade. Executam também projetos destinados aos moradores de rua, como o Bazar da Gentileza e a Ceia de Natal. Além do importante trabalho social, Omara é graduada e licenciada em Educação Física.