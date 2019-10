ONG Sangue Bom é homenageada pelo vereador Robson Magela

O vereador Robson Magela entregou em seu gabinete na Câmara Municipal nesta terça-feira, 15 de outubro, uma Moção de Congratulações e Reconhecimento para a ONG Sangue Bom – Associação dos Doadores de Sangue de Araxá, que foi representada pelo seu presidente Félix Rafael Rufino. A ONG fundada em 2008 realiza a captação de doadores para campanhas de doação de sangue e de medula óssea visando manter os estoques para a população de Araxá. A moção teve como signatária a vereadora Fernanda Castelha.



A ONG foi homenageada por Robson pelo importante trabalho de captação de doadores de sangue e de medula óssea realizado em Araxá. Comandada pelo presidente Félix e pela vice-presidente Haissa Pâmela, a ONG leva pessoas de Araxá para realizarem a doação no Hemocentro de Uberaba com o apoio de parceiros da iniciativa privada. São oito mil doadores cadastrados pelo ONG em Araxá, número suficiente para que sejam feitas doações de 15 em 15 dias na cidade.

“O trabalho que o pessoal do Sangue Bom realiza em Araxá é sensacional. Esse trabalho da ONG que resultou no cadastramento de oito mil doadores aqui na cidade foi fundamental para a abertura do Posto de Coleta de Sangue na Santa Casa de Misericórdia que acontecerá em breve. Os araxaenses não precisarão mais ir até Uberaba para salvar vidas por meio da doação de sangue. As doações serão feitas aqui mesmo. A ONG merece os aplausos do povo de Araxá, pois realiza os seus trabalhos sem receber nenhum recurso público”, disse o vereador Robson Magela.